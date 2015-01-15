Доработка диплома финансовый менеджмент

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Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки155 просмотров
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есть диплом, который предыдущий автор подготовил недобросовестно.

заказчица нашла достаточное количество косяков.

нужно проверить работу на такие косяки и исправить.

замечания заказчицы во вложении.

саму дипломную работу пришлю исполнителю.

но надо не только эти замечания исправить, но и вообще проверить, чтобы больше косяков не появилось.

Срок 3-5 дней.

9 лет назад
gemkirill
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад