Производственный менеджмент

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка91 просмотр
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Курсовая. Тема: Пространственное расположение оборудования и организации рациональных материальных потоков химического производства на основе принципов логистики

9 лет назад
studentzp
47 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 часов назад