Приложение для курсовой работы по тканям, защищающим от тока

Требуется составить приложение, основываясь на существующей курсовой работе. В этом приложении должны быть описаны ткани, защищающие от тока, а также компании, которые наиболее продвинулись в этом направлении.

Есть наработки, которые подскажут направление, в котором стоит искать материал.

Срок сдачи: до конца месяца

Цена: договорная