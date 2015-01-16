Приложение для курсовой работы по тканям, защищающим от тока

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрытнет заявок112 просмотров
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Требуется составить приложение, основываясь на существующей курсовой работе. В этом приложении должны быть описаны ткани, защищающие от тока, а также компании, которые наиболее продвинулись в этом направлении.

Есть наработки, которые подскажут направление, в котором стоит искать материал.

Срок сдачи: до конца месяца

Цена: договорная

9 лет назад
Nikita_Zubkov
29 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад