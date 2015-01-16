Диплом: Реклама

$92
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт5 заявок167 просмотров
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Здравствуйте.

Нужно написать диплом.

Тема: Разработка системы корпоративной идентификации ОАО "Челябинский трубопрокатный завод".

Объем: 95-100 стр.

От клиента: Могу предоставить доп.материалы - которые потребуются.

Цена 6000р.

Срок: готовый диплом нужен 25 января 2015 г до 12:00 по Москве.

Уникальность от 70% по антиплагиату.

Данные прилагаем.

Ждем заявок.

9 лет назад
cheldip
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад