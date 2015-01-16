Диплом: Реклама

Заказ на курсовую по предмету Основы контроллинга Тема: Формирование системы управленческого учета. посмотрите в интернете: Система управленческого учета как стратегический ресурс в конкурентной борьбе, Медведко К.А. там хорошо расписано про что работа) Метод.указания в прикр.файле.
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Здравствуйте.
Нужно написать диплом.
Тема: Разработка системы корпоративной идентификации ОАО "Челябинский трубопрокатный завод".
Объем: 95-100 стр.
От клиента: Могу предоставить доп.материалы - которые потребуются.
Цена 6000р.
Срок: готовый диплом нужен 25 января 2015 г до 12:00 по Москве.
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Данные прилагаем.
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