Доработать курсовую работу

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки175 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Автор очень подвела, необходимо доработать курсовую работу или написать новую.

тема: Налоговое планирование на прибыль в организации

все требования к файлах.

для доработки основное

Расставить ссылки в тексте в соответствии со списком использованных источников. Список состоит не менее 25 авторов.( а всегот 15). 25 авторов и 25 ссылок должно быть в тексте. А также поднять антиплагиат, и доработать согласно правкам научного. сноски должны быть в квадратных скобках.

9 лет назад
lenapr
Елена 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад