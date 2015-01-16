Автор очень подвела, необходимо доработать курсовую работу или написать новую.

тема: Налоговое планирование на прибыль в организации

все требования к файлах.

для доработки основное

Расставить ссылки в тексте в соответствии со списком использованных источников. Список состоит не менее 25 авторов.( а всегот 15). 25 авторов и 25 ссылок должно быть в тексте. А также поднять антиплагиат, и доработать согласно правкам научного. сноски должны быть в квадратных скобках.