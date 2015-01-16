Заказ на курсовую по предмету Основы контроллинга Тема: Формирование системы управленческого учета. посмотрите в интернете: Система управленческого учета как стратегический ресурс в конкурентной борьбе, Медведко К.А. там хорошо расписано про что работа) Метод.указания в прикр.файле.
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Автор очень подвела, необходимо доработать курсовую работу или написать новую.
тема: Налоговое планирование на прибыль в организации
все требования к файлах.
для доработки основное
Расставить ссылки в тексте в соответствии со списком использованных источников. Список состоит не менее 25 авторов.( а всегот 15). 25 авторов и 25 ссылок должно быть в тексте. А также поднять антиплагиат, и доработать согласно правкам научного. сноски должны быть в квадратных скобках.
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