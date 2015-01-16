Умные ткани/Smart Fabrics

Требуется написать курсовую работу по теме умные ткани. Под умными подразумеваются ткани, в которые вшиты проводящие нити, датчики температуры и т.д. и т.п. В курсовой работе должна быть следующая информация: типы умных тканей, компании (Российские и иностранные), развивающие это направление. Также в приложении должны быть включены следующие темы :

1) гибкая электроника (гибкие дисплеи). В приложении должен быть указан принцип работы, а также компании, работающие в этом направлении

2) компактные источники питания: что есть сейчас на рынке, экспериментальные разработки, компании, работающие в этом направлении

Есть первоначальный материал, а также направление, в котором следует работать.

Цена: договорная

Срок сдачи: до конца месяца