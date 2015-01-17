Курсовая работа по дисциплине: гостиничный сервис.

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Курсовая работа по дисциплине: гостиничный сервис.

Тема: «Социальная и благотворительная деятельность отелей как способ работы с клиентами»

Уч.заведение: техникум.

Объем:25 стр.

План:

1.Значение и нормативные основания социальной и благотворительной деятельности отелей.

2.Варианты участия отеля в благотворительной деятельности

3.Варианты участия отеля в социальных проектах.

Выполнение строго по плану, 3 главы, никаких параграфов внутри глав не нужно!!! Это техникум!

Уникальность работы 70%

Пишем про г. Екатеринбург!!! Т.е отели г. Екатеринбурга

9 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
237 отзывов(-4)