Тема: "Развитие гандбола в Московской области и факторы его определяющие". С 90-х годов по настоящее время Прилагаю документы от заказчика. прошу цену и срок
Курсовая работа по дисциплине: гостиничный сервис.
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Курсовая работа по дисциплине: гостиничный сервис.
Тема: «Социальная и благотворительная деятельность отелей как способ работы с клиентами»
Уч.заведение: техникум.
Объем:25 стр.
План:
1.Значение и нормативные основания социальной и благотворительной деятельности отелей.
2.Варианты участия отеля в благотворительной деятельности
3.Варианты участия отеля в социальных проектах.
Выполнение строго по плану, 3 главы, никаких параграфов внутри глав не нужно!!! Это техникум!
Уникальность работы 70%
Пишем про г. Екатеринбург!!! Т.е отели г. Екатеринбурга
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