Дипломная по маркетингу

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт8 заявок147 просмотров
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тема "Анализ потребительский предпочтений в целях совершенствования маркетинговой политики предприятия(на примере)"

Нужно выбрать компанию по которой будет пиаться весь дип, компания нужна сегодня.

9 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
237 отзывов(-4)