Курсовая по бух. учету

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Здравствуйте !

Нужно сделать работу по антикризисному управлению - нужно рассчитать несколько табличек по бухгалтерскому балансу и рассчитать по этому же балансу вероятность банкротства по альтману.

Срок завтра(25.12) вечер.

9 лет назад
ela1991
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад