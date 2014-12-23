Курсовая по бух. учету

Тип работы: Дипломная работа Тема (суть): Уч-ет и ау-дит д-вижения денеж-ных сре-дств (на конкретном примере) Срок сдачи: 15 января Страниц: 80 Задание: Антиплагиат от 80%
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Здравствуйте !
Нужно сделать работу по антикризисному управлению - нужно рассчитать несколько табличек по бухгалтерскому балансу и рассчитать по этому же балансу вероятность банкротства по альтману.
Срок завтра(25.12) вечер.
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