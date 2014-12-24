Курсовая работа по налоговому менеджменту (срочно)

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка159 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

СФ НИУ МЭИ

Менеджмент организации

очное

номер курса 3

курсовая работа по налоговому менеджменту

на тему: Налоговое планирование на прибыль в организации

кол-во страниц: 30-35

кол-во источников: не менее 20

9 лет назад
lenapr
Елена 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад