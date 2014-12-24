Дипломная по праву

$170
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт6 заявок135 просмотров
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Дипломная + речь на защиту

Тема: становление и эволюция полицейских органов в России. историко-правовой анализ.

Дисциплина: теория государства и право

50 источников, Антиплагиат по антиплагиат.ру от 70%

Объем около 85л

1глава:формирование органов

2глава:советский период,современная реформа

3глава:особенности одного из направлений полицейских органов

Писать, сдавать и оплачивать будем поглавно, на каждую главу срок около 7 дней

Общий бюджет 7000р.

9 лет назад
tvoiaelena
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад