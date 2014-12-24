Научно-исследовательская работа.

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка144 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте.

Нужно написать Научно-исследовательскую работу.

Тема: Причины, факторы и направления снижения несбалансированности бюджетов суъектов федерации (штатов, земель, провинций и т.д.) в развитых федеративных странах (за исключением России).

Объем: 30-35 стр.

Интересует цена, срок.

Уникальность от 65% по антиплагиату.

Ждем заявок.

9 лет назад
cheldip
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад