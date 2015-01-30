2 реферата по экономике

Предмет, дисциплина: КЭАХД

Тема работы: Анализ производства и реализации продукции

Содержание: Теория

Объем работы: не меньше 10 стр., но не более 25 стр.

Стандартная работа. Можно пользоваться учебниками следующих авторов: Савицкая, Донцова и Никифорова, Ефимова, Шеремет и Волков. Но если не найдем, то можно и другими.

Предмет, дисциплина: Налоги и налогообложение

Тема работы: 1. Правовые основы налогообложения в Российской Федерации

2.НДС

Содержание: Теория

Объем работы: Не менее 10 - не более 25 стр.

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