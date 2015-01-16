Диплом экономика и упр-е на предприятии

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Дипломная работа

Тема: Разв-итие новы-х усл-уг в сфе-ре гос-тиничного хозя-йства гор-ода Моск-вы (на примере конкретной гостиницы)

Срок сдачи: 16.01.2015

Страниц: 80-100

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9 лет назад
gemkirill
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад