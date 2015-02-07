Курсовая (только теория) по математике

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Предмет: Математический анализ

Тема: Функции с ограниченным изменением

Объем: 30 листов

Срок: 26.12.2014 желательно или напишите свой

Пожелания:

Работа включает в себя определение, свойства , виды. При выполнении работы можно использовать трехтомник Фихтенгольца "Курс дифференциального и интегрального исчисления."

9 лет назад
berqt
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Percefonka
Анна 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
9 лет назад
$30
1 день
Спасибо за качественно выполненную работу!
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