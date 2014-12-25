Диплом.Оптимизация затрат компании

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диплом.

Оптимизация затрат компании (на примере )

65 страниц

по главам.

1 главу до 28 вечера сдать

АП 80%

есть примерный план - предложить итоговый на утверждение.

всю работу до 8 января.

стоимость в рублях?

9 лет назад
serg11235
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 дня назад