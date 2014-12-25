Диплом строительство

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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры предлагаю Вам к выполнению диплом.

Тема: Организация и планирование кадастровых работ на землях сельскохозяйственного назначения в Гаврилов-Ямском районе

Оригинальность 50-60% (проверка антиплагиат)

Пишите сроки, сумму(желательно добавить в комментарии сумму в рублях)

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112855

9 лет назад
KseniyaSokolova
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад