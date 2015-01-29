Реферат Предвидение в социальном познании

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен3 заявки205 просмотров
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Реферат Предвидение и прогноз в социальном познании, 8 листов , оригинальность 75%, ссылки, свежая литература

9 лет назад
Allenka
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
professor1978
Ольга 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад
$8
3 дня
Еще одна совместно выполненная работа подтвердила качество выполняемых Ольгой работ, все как всегда, отлично
Все хорошо, рекомендую Елену к сотрудничеству.