Курсовая по педагогике

Предмет Теория и методика физического воспитания . курсовая на тему " круговой метод в развитии физических способностей школьников" по пунктам 1)метод круговой тренировки как организационно методическая форма занятий (по методичке Шулиха) 2)развитие физических способностей школьников,как педагогический процесс.(Роль физ.способностей,какие выделяются,обосновать необходимость их развития ...
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педагогика. Тема курсовой: Воспитание личностных качеств младших школьников в ходе совместной деятельности учителя и учащегося.30 стр, 80 антиплагиат.СРОК ГОРИТ.
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