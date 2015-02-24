Курсовая по социологии

Предмет: Социология

Тема: Влияние гендерной асимметрии в сфере трудовых отношений на экономическое поведение москвичек

Тип: kurs2

Объем: 35 листов

Срок: 28.12.2014

Пожелания:

должна быть не просто теория, а структурная операционализация ключевых понятий, анализ вторичных данных, нужно выявить социальные показатели, определить выборку. и тд,

в конце необходимо помимо определения выборки придумать анкету с вопросами по моей теме. гипотезы делать из структурной операционализации ключевого понятия. . задачи должны быть связаны с гипотезами.то есть задача- гипотеза по ней и тд. в общем вы понимаете как?

проблемная ситуация должна обязательна начинаться со слов ,,,проблемная ситуация заключается в социальном противоречии ..."

в моей проблемной ситуации у меня опять же про дискриминацию. поэтому ее необходимо изменить. в общем вы понимаете суть?)

я так же вышлю работу по которой лучше всего ориентироваться. так как она оценена на отлично) если будут какие то вопросы то пишите сразу. опереционализацию делать надо по определению самого ключевого понятия. в общем каки в этой работе.

так же используете частные теории такие как гендерная социология, и экономическая социология.

социологии труда, социол занятости. короче в структуре написано подробно что и как)

в актуальности так же должны быть не просто слова а какие то данные. пожалуйста постарайтесь не поздно в воскресенье прислать. чтобы я успела изучить ее сама. это уже пересдача защиты, поэтому мне очень важно успеть.

и еще самое главное. при возможности использовать труды Галины гиоргиевны силласте. чем больше тем лучше, но по делу) вроде все. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ САМИХ ПОДПУНКТОВ НУЖНО СТРОГО ПО РЕКОМЕНДАЦИИ К НАПИСАНИЮ КУРСОВОЙ , . гипотезы задачи программы и проблемную ситуацию исправить.пишите проблемную ситуацию так "....проблемная ситуация заключается в социальном противоречии..," а цель курсовой и предмет объект и задачи менять не нужно. гипотезы в курсовой писать не нужно. только в практической части. еще раз. там два вида: цель объект предмет задачи самой курсовой. и цель задачи объект предмет и гипотезы практической части.