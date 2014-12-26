Курсовая, теория, экология. Цивилизация 21 века

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Курсовая работа,Теоретическая

Предмет или специализация: Экология

Тема: Особенности цивилизации 21 века.

До завтра нужен план и введение.

После утверждения на 20 страниц работу.

Стоимость в рублях?

9 лет назад
serg11235
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 дня назад
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