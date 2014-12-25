Диплом по электроснабжению

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка147 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры предлагаю Вам к выполнению диплом.

Тема: Реконструкция электроснабжения " Сварочного цеха " с разработкой системы вентиляции.

Оригинальность: 50-60% (проверка антиплагиат)

записка не более 80, листов от 5-8

чертеж А1, в автокаде можно.

где то 8 чертежей

есть образец написания диплома

Пишем цены(сумму в комментарии указать желательно в рублях), сроки.

__

113513

9 лет назад
KseniyaSokolova
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Диплом строительство

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры предлагаю Вам к выполнению диплом. Тема: Организация и планирование кадастровых работ на землях сельскохозяйственного назначения в Гаврилов-Ямском районе Оригинальность 50-60% (проверка антиплагиат) Пишите сроки, сумму(желательно добавить в комментарии сумму в рублях) ___________ ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Курсовая по социологии

    Предмет: Социология Тема: Влияние гендерной асимметрии в сфере трудовых отношений на экономическое поведение москвичек Тип: kurs2 Объем: 35 листов Срок: 28.12.2014 Пожелания: должна быть не просто теория, а структурная операционализация ключевых понятий, анализ вторичных данных, нужно выявить социальные показатели, ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Курсовая по Теория и методика физического воспитания

    Предмет Теория и методика физического воспитания . курсовая на тему " круговой метод в развитии физических способностей школьников" по пунктам 1)метод круговой тренировки как организационно методическая форма занятий (по методичке Шулиха) 2)развитие физических способностей школьников,как педагогический процесс.(Роль физ.способностей,какие выделяются,обосновать необходимость их развития ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Курсовая (только теория) по математике

    Предмет: Математический анализ Тема: Функции с ограниченным изменением Объем: 30 листов Срок: 26.12.2014 желательно или напишите свой Пожелания: Работа включает в себя определение, свойства , виды. При выполнении работы можно использовать трехтомник Фихтенгольца "Курс дифференциального и интегрального исчисления."

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Диплом.Оптимизация затрат компании

    диплом. Оптимизация затрат компании (на примере ) 65 страниц по главам. 1 главу до 28 вечера сдать АП 80% есть примерный план - предложить итоговый на утверждение. всю работу до 8 января. стоимость в рублях?

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • 2 реферата по экономике

    $25

    Предмет, дисциплина: КЭАХД Тема работы: Анализ производства и реализации продукции Содержание: Теория Объем работы: не меньше 10 стр., но не более 25 стр. Стандартная работа. Можно пользоваться учебниками следующих авторов: Савицкая, Донцова и Никифорова, Ефимова, Шеремет и Волков. Но ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад