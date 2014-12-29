Здравствуйте, уважаемые фрилансеры предлагаю Вам к выполнению диплом. Тема: Реконструкция электроснабжения " Сварочного цеха " с разработкой системы вентиляции. Оригинальность: 50-60% (проверка антиплагиат) записка не более 80, листов от 5-8 чертеж А1, в ...
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Вид работы: Домашнее задание
Предмет: Теория отраслевых рынков
Тема работы: АНАЛИЗ ОТРАСЛИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
Срoк сдачи: 29-12-2014
Дополнительные требования: Нужно не только следовать ТЗ, но и построить производственную цепочку для этой отрасли. Давайте выберем Атомную отрасль.
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