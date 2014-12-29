Предмет: Теория отраслевых рынков

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Вид работы: Домашнее задание

Предмет: Теория отраслевых рынков

Тема работы: АНАЛИЗ ОТРАСЛИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

Срoк сдачи: 29-12-2014

Дополнительные требования: Нужно не только следовать ТЗ, но и построить производственную цепочку для этой отрасли. Давайте выберем Атомную отрасль.

9 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
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