курсовик по таможенной статистике.По таможенной статистике вариант - Краснодарский край. Тема:анализ и оценка показателей таможенной статистики внешней торговли региона". Регион-Краснодарский край.Последняя цифра номера зачетной книжки 1. +задание по дисциплине экономика таможенного дела. Вариант задания 1 (номер ...
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Дипломная по медицине для мед.училища
План диплома составить для согласования
Дополнительно будет методичка по содержанию и методичка по оформлению
Есть сданная курсовая работа по теме диплома, объем курсовой 39 страниц,необходимо на основе курсовой сделать диплом
также нужна презентация к диплому на 20-25 слайдов
Основное требование: ссылки на источники литературы подстрочные, внизу страницы
информация, данные нужны по действующему кодексу по последним изменениям закона,
все сделать точно по плану и рекомендациям методички, без «воды», больше анализа темы.
Список литературы не менее 35 источников.
Введение, заключение, ссылки подстрочные, список литературы обязателен не ранее 2010 года
Обязательно:
1.Во введении обязательно: актуальность темы, предмет, объект исследования, цели и задачи, разработанность другими авторами.
2.Количество глав по опыту автора и нужен план диплома предварительно для согласования
3.В конце каждой главы вывод по содержанию главы.
4.В заключении отдельно прописать ответы по поставленным задачам.
Объем не менее 50–60 страниц.(не менее 50 и не более 60) Текста, не считая приложений.
приложения нужны 5–7 страниц
Ссылки на литературу не менее чем на каждой второй странице работы.
Оригинальность работы по антиплагиату не менее 70% .
Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.
В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.
Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.
Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.
Требуется качественная работа в соответствии с рекомендациями по оформлению.
Срок сдачи всей работы до 30.03.2015 г. до 02 часов ночи МСК
Планируемый бюджет 3000 руб.
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