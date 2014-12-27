Курсовая по программированию

Нужна курсовая работа по информатике на тему: комплекс программ для решения систем линейных уравнений методом минимизации.

Курсовик должен включать в себя: а) описание + пример работы этого метода; б) алгоритм работы; в) нужно написать программу в СС+, которая будет работать по этому методу

Вот первая часть такой должна быть(приложил файл)