Курсовая по информатике

Вид работы: Домашнее задание Предмет: Теория отраслевых рынков Тема работы: АНАЛИЗ ОТРАСЛИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ Срoк сдачи: 29-12-2014 Дополнительные требования: Нужно не только следовать ТЗ, но и построить производственную цепочку для этой отрасли. Давайте выберем Атомную отрасль.