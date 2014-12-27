Курсовая по информатике

Предмет:философия Тема:1 Взгляды представителей немецкой классической философии 2 Объективный мир и его картина 3 Противоречие между религиями и экуменическое движение обьем 15 стр
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Предмет: Язык программирования Java 2.
Тема: Чат - разработка клиент-серверного приложения для передачи сообщений на Java 2
30 стр теория и 10 код основных модулей.
Есть пожелания - код комментариями покрыть по возможности и методы попонятнее назвать)
Методички нет
полноценная программа должна быть.
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