Курсовая по информатике

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Предмет: Язык программирования Java 2.

Тема: Чат - разработка клиент-серверного приложения для передачи сообщений на Java 2

30 стр теория и 10 код основных модулей.

Есть пожелания - код комментариями покрыть по возможности и методы попонятнее назвать)

Методички нет

полноценная программа должна быть.

9 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
237 отзывов(-4)