Курсовая по таможенной статистике

курсовая.Предмет: педагогика. Тема: информационные технологии во внеурочной деятельности. Срок до 7января Методичка имеется. в практике писать учеников 4 класса. Нужно введение, практика, заключение. Теория имеется. Могу скинуть.
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курсовик по таможенной статистике.По таможенной статистике вариант - Краснодарский край.
Тема:анализ и оценка показателей таможенной статистики внешней торговли региона". Регион-Краснодарский край.Последняя цифра номера зачетной книжки 1.
+задание по дисциплине экономика таможенного дела. Вариант задания 1
(номер теоретического вопроса)=1,3, вопросы 1,1
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