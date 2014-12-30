Теоретическая часть диплома (торговое дело)

План главы по содержанию в приложении

Основное требование:

информация, данные нужны по действующему кодексу по последним изменениям закона,

все сделать точно по плану.

Список литературы не менее 25 источников.

Введение, заключение, ссылки, список литературы обязателен не ранее 2010 года

Обязательно:

1.Во введении обязательно: актуальность темы, предмет, объект исследования, цели и задачи, разработанность другими авторами.

2.Количество подглав 3.

3.В конце каждой главы вывод по содержанию главы.

Объем не менее 30–35 страниц.(не менее 30 и не более 35) Текста

Ссылки на литературу не менее чем на каждой второй странице работы.

Методичку по оформлению вышлю автору дополнительно.

Оригинальность работы по антиплагиату не менее 75% .

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.

Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.

Требуется качественная работа в соответствии с рекомендациями по оформлению.

Срок сдачи всей работы до 19.03.2015 г. до 02 часов ночи МСК

Планируемый бюджет 2000 руб.