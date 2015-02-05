Информационные технологии (дипломная работа)

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка127 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Дипломная работа АРМ менеджера по продаже туров, в 1с 8.3

только практическая часть!

Жду предложений по цене и сроку..

9 лет назад
dip1
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Kleopatra_M-H
Юлия 
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
9 лет назад
$40
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!