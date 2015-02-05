Складская логистика (курсовая работа)

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка155 просмотров
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нужно сделать расчёты по складской логистике

только практику,где-то объем страниц 10,на антиплагиат не проверяют

4 часть – примерно так нужно

Только склад сырья и материалов железобетонного завода

Жду предложений по цене и сроку..

9 лет назад
dip1
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Kleopatra_M-H
Юлия 
37 летУкраина
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