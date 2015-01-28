Написать программу для решения уравления

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт7 заявок238 просмотров
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это студенческая работа

Нужно написать код или программу для решения 2-х дифференциальных уравнений

неважно в чем: с++, с#, матлаб, делфи

суть задания в документе

Жду предложение по цене и сроку..

9 лет назад
dip1
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад