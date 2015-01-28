Магистерская диссертация ( Педагогика )

Требуется качественное выполнение курсовой по управлению персоналом срок до 21.03.2015 Точная тема и вся информация по содержанию и оформлению в приложении объем работы 30–35 страниц тему рассмотреть на примере конкретного предприятия Приморского края -все данные в ...
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