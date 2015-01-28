4 Работы (Электрорадиоизмерения)

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Электрорадиоизмерения

задание прикреплено к проекту.

1 задача вариант 7, 2ая 1 вариант,3ая 9 вариант, 4ая 3 вариант.

Данные для определения варианта: последние цифры шифров 16, 99, 25, 17

или по фамилии:

Нафикова шифр 16,

Ганеева 99,

Старов 25,

Гельдыев 17.

Жду предложение по цене и сроку..

9 лет назад
dip1
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад