Теоретическая часть диплома (торговое дело) План главы по содержанию в приложении Основное требование: информация, данные нужны по действующему кодексу по последним изменениям закона, все сделать точно по плану. Список литературы не менее 25 источников. Введение, заключение, ссылки, список литературы обязателен ...
Курсовая работа (Теория электромагнитного поля)
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Задание прикреплено к проекту
Данные для определения варианта: последние цифры шифров 16, 99, 25, 17
или по фамилии:
Нафикова шифр 16,
Ганеева 99,
Старов 25,
Гельдыев 17.
Жду предложений по цене и сроку..
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