Системное программирование

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка92 просмотра
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Реализовать приложение в среде Visual Studio на языке C# для работы с объектом: «Заработная плата сотрудников предприятия»

Объем:30-35стр

114343

9 лет назад
KseniyaSokolova
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Kleopatra_M-H
Юлия 
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
9 лет назад
$32
5 дней
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