Сделать презентацию и речь на 7 минут

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры предлагаю Вам к выполнению диплом. Тема: Построение цифровой модели рельефа местности на квадратной сетке Оригинальность: 70-80% (проверка антиплагиат) Срок(примерный): 30.01 Объем: 70-80 страниц. Работа без предоплаты тем кто заинтересован ...
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Имеется итоговая работа на тему "Стили руководства и их влияние на эффективность компании".
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