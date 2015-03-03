Сделать презентацию и речь на 7 минут

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен3 заявки172 просмотра
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Имеется итоговая работа на тему "Стили руководства и их влияние на эффективность компании".

Нужно сделать презентацию и речь на 7 минут, чтоб раскрыть все основные моменты итоговой работы.

9 лет назад
kazkibergetic
Олег 
35 летКазахстан
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранные исполнители
Onli-ok
50 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад
$6
1 день
Всё отлично! Спасибо!
Всё отлично!!! Рекомендую!!!
greatkat
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
9 лет назад
$25
5 дней
Всё отлично! Спасибо!
Олег терпеливо ответил на все мои вопросы касательно работы, установил реальные сроки на выполнение задания, после сдачи работы оплату произвел моментально. Спасибо за приятное сотрудничество!