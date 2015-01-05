Информационные системы и технологии

Тема:Разработка ИС для сервисного центра. Разработка ИС для сервисного центра. 112429 - курсовой проект
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Проектирование информационной системы детского сада.
Курсовая работа с практической частью 50-60%
Объем по методичке
112609
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