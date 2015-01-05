Информационные системы и технологии

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка95 просмотров
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Проектирование информационной системы детского сада.

Курсовая работа с практической частью 50-60%

Объем по методичке

112609

9 лет назад
KseniyaSokolova
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Kleopatra_M-H
Юлия 
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
9 лет назад
$32
7 дней
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