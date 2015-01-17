Курсовая Оценка времени проверки булевой функции на линейность

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Предмет: Математическая Логика

Тема: Оценка времени проверки булевой функции на линейность на машине Тьюринга

Объем: 15 листов

Нужно написать, что такое линейная булева функция .

Найти или придумать, как по вектору значений функции проверить, линейная ли она, реализовать эту проверку на машине Тьюринга в виде программы для м. Т. с комментариями.

Затем посчитать как зависит число шагов вашей машины до остановки от числа переменных у функции.

АП не важен!

9 лет назад
berqt
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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