Курсовая Оценка времени проверки булевой функции на линейность

Предмет: Математическая Логика

Тема: Оценка времени проверки булевой функции на линейность на машине Тьюринга

Объем: 15 листов

Нужно написать, что такое линейная булева функция .

Найти или придумать, как по вектору значений функции проверить, линейная ли она, реализовать эту проверку на машине Тьюринга в виде программы для м. Т. с комментариями.

Затем посчитать как зависит число шагов вашей машины до остановки от числа переменных у функции.

АП не важен!