Диплом логопедия

Предмет: Математическая Логика Тема: Оценка времени проверки булевой функции на линейность на машине Тьюринга Объем: 15 листов Нужно написать, что такое линейная булева функция . Найти или придумать, как по вектору значений функции проверить, линейная ли она, реализовать ...