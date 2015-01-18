Доработать диплом бух учет

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки179 просмотров
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надо доработать дипломную работу.

Желательно найти вариант, при котором не придется менять исходный план, а просто сделать небольшие корректировки.

сама работа и замечания во вложении.

9 лет назад
gemkirill
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад