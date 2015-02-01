Дипломная по социологии (первая глава)

курсовой предмет теория двигателей.Вариант 22.графическую часть на а4 Есть задание и методические указания
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АП 70%.тема- профессиональное самоопределение выпускников средних школ:социологический анализ
Введение
Глава 1. Теоретические основы изучения профессионального самоопределения выпускников средних школ
1.1 Понятие и характеристика профессионального самоопределения в отечественной и зарубежной научной литературе
1.2 Условия и факторы, влияющие на профессиональное самоопределение
1.3 Профессиональное самоопределение как необходимое условие для развития личности
Заключение и список литературы
все со сносками правильно оформленно.
Объем 30-33 стр. срок до 25 февраля.30 стр всего
каждый параграф по 10 стр
и во введении должен быть обзор литературы.ну в методичке все написано
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