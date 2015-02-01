Дипломная по социологии (первая глава)

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АП 70%.тема- профессиональное самоопределение выпускников средних школ:социологический анализ

Введение

Глава 1. Теоретические основы изучения профессионального самоопределения выпускников средних школ

1.1 Понятие и характеристика профессионального самоопределения в отечественной и зарубежной научной литературе

1.2 Условия и факторы, влияющие на профессиональное самоопределение

1.3 Профессиональное самоопределение как необходимое условие для развития личности

Заключение и список литературы

все со сносками правильно оформленно.

Объем 30-33 стр. срок до 25 февраля.30 стр всего

каждый параграф по 10 стр

и во введении должен быть обзор литературы.ну в методичке все написано

9 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
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Zlata_RUAF
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Спасибо за работу и за терпение!
Несмотря на некоторые недоразумения - спасибо за приятное сотрудничество.