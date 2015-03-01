Нужно выполнить по фармацевтической химии - 9 заданий. Решение подробное в ворде. Объем не более 10-15 страниц.
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Курсовая работа журналистика (доработка)
Требуется доработка курсовой работы по замечаниям
Тема курсовой в приложении
Методические указания по оформлению в приложении
Список литературы не менее 10 источников.
Введение, заключение, рисунки, таблицы, графики, ссылки на литературу, список литературы обязателен.
Обязательно:
1.В введении обязательно: актуальность темы, предмет, объект исследования, цели и задачи.
2.Количество глав 2.
3.В конце каждой главы вывод по содержанию главы.
4.В заключении отдельно прописать ответы по поставленным задачам.
Объем курсовой не более 20 страниц.
Ссылки подстрочные на литературу не менее чем на каждой второй странице работы.
Оригинальность работы 70% .
Оформление строго по методичке.
Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.
В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.
Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.
Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.
В приложении:
1.Замечания по работе
2.Сама работа для исправления
3.Методичка по оформлению
4.Пример выполнения курсовой по другой теме
Требуется качественная работа в соответствии с рекомендациями по оформлению.
Срок сдачи всей работы до 24.01.2015 до 12 часов дня МСК
Планируемый бюджет 1000 руб
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