Перевод на английский

ПереводыЗавершен11 заявок312 просмотров
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Перевод на английский язык аннотации к статье

6 лет назад
Allenka
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
daraan
Алим 
34 годаКазахстан
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад
$1
1 день
Отличная оперативно выполненная работа! Рекомендую!
Задание было небольшое, но все равно приятно было с вами поработать. Рекомендую Елену как заказчика!