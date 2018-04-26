Перевод с украинского на турецкий

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Требуется перевод на турецкий язык, на понедельник 30,04 к 17,00, перевод нужен качественный, будет вычитан после носителем языка.
В случае - требуется доработка
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