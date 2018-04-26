Перевод с украинского на турецкий

$4
ПереводыЗакрыт7 заявок388 просмотров
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Требуется перевод на турецкий язык, на понедельник 30,04  к 17,00, перевод нужен качественный, будет вычитан после носителем языка.

В случае - требуется доработка

6 лет назад
leosodessa
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад