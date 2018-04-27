Здравствуйте, Нужен перевод сайта азартной тематики c Русского на Английский язык. Задача: написать грамотный перевод текста на Английский язык. Требования к исполнителю: Исполнитель должен разбираться в тематике статьи. Сайт: https://ru.icasino.club
Требуется сделать качественный перевод текста с русского на английский
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать качественный перевод текста с русского на английский.
Для качественного перевода требуется знание темы.
Если текст будет написан плохо тогда отправим на доработку.
Цена за текст: 2$
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