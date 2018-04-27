Требуется сделать качественный перевод текста с русского на английский.

Текст - стандартный лист в 1800 знаков. Пример текста: [i]Я не понимаю, почему мою рекламу отклонили. Какой пункт правил она нарушила? Я читал правила размещения рекламы на .......... и делал все так, как там было написано. [/i] Английский ...