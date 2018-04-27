Требуется сделать качественный перевод текста с русского на английский

$2
ПереводыЗавершен8 заявок201 просмотр
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Требуется сделать качественный перевод текста с русского на английский.

Для качественного перевода требуется знание темы.

Если текст будет написан плохо тогда отправим на доработку.

Цена за текст:  2$

6 лет назад
RustemMamiev
35 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
del_anya1
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
$2
1 день
Хороший перевод, спасибо!
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