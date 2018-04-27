Качественный перевод с/на английский.
Высшее лингвистическое образование (специальность "переводчик английского языка"). Год окончания-2012. Владение английским языком в совершенстве. Занимаюсь переводом в языковой паре английский- русский по следующим тематикам: юридический, медицина и фармацевтика, технический, художественный перевод. Имеется опыт работы за рубежом (США).
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Отзывы заказчиков
$13
10 баллов
7 лет назад
Всё отлично, выполнено качественно и в срок.Спасибо:)
Ответный отзыв
Заказчика рекомендую!
$2
10 баллов
7 лет назад
Хороший перевод, спасибо!
Ответный отзыв
Заказчика рекомендую!
Переводы
2 отзыва
от $1
от 1 дня
нет рейтинга