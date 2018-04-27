Качественный перевод с/на английский.

Высшее лингвистическое образование (специальность "переводчик английского языка"). Год окончания-2012. Владение английским языком в совершенстве. Занимаюсь переводом в языковой паре английский- русский по следующим тематикам: юридический, медицина и фармацевтика, технический, художественный перевод. Имеется опыт работы за рубежом (США).