del_anya1

Анна del_anya1

 
34 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Качественный перевод с/на английский.

Высшее лингвистическое образование (специальность "переводчик английского языка"). Год окончания-2012. Владение английским языком в совершенстве. Занимаюсь переводом в языковой паре английский- русский по следующим тематикам: юридический, медицина и фармацевтика, технический, художественный перевод. Имеется опыт работы за рубежом (США). 

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Отзывы заказчиков

guest_15247434743002
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$13
10 баллов
7 лет назад
Перевод технической статьи
Всё отлично, выполнено качественно и в срок.Спасибо:)
Заказчика рекомендую!
Ответный отзыв
RustemMamiev
36 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$2
10 баллов
7 лет назад
Требуется сделать качественный перевод текста с русского на английский
Хороший перевод, спасибо!
Заказчика рекомендую!
Ответный отзыв
Переводы
2 отзыва
от $1
от 1 дня
нет рейтинга