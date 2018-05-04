Перевод технической статьи

ПереводыЗавершен12 заявок224 просмотра
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Simulation and modeling of a dynamic voltage restorer. Задание от преподавателя: перевод статьи, техническая специальность, поэтому перевод не обязательно должен быть идеальным:) Но необходимо правильно переводить термины, например такие как, "вольтдобавочный трансформатор-Injection Transformer".Поэтому будет целесообразно взяться человеку, который занимается техническими переводами.

6 лет назад
guest_15247434743002
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
del_anya1
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
$13
3 дня
Всё отлично, выполнено качественно и в срок.Спасибо:)
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