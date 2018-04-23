Перевод страниц сайта с русского на английский

$1
ПереводыЗакрыт15 заявок281 просмотр
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Необходимо качественно перевести тексты и сохранить указанные ключ слова с сайта TagorPlast.com с русского языка на английский.  (в данный момент сайт наполняется)

Ориентировочная стоимость 1$ - 1.5$ - 1000

Примерное кол-во символов 14 000

Сроки до 28 Апреля

6 лет назад
zardmitry
32 годаИзраиль
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад