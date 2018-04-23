Перевод с русского на итальянский

ПереводыЗакрыт10 заявок185 просмотров
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Нам необходимо перевести документ объемом 65,729 знаков с/п с русского на итальянский.

Большой суммой денег не располагаем, поэтому назовите самую низкую цену за работу. Если понадобится часть текста для оценки - вышлю.

6 лет назад
dibrovd
33 годаКазахстан
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад