Энциклопедия для девушек

Юлия выполняла перевод научно-популярной книги. В целом работа неплохая, с присутствием некоторых небольших смысловых неточностей и других шероховатостей. Понятно, что переводчик -- не редактор, он не может и не должен вычитывать после себя текст, особенно большой; но из-за того, что это все-таки книга, кое-где вносилось достаточно много правок -- а все же бы здорово, если бы после редактуры остался виден переводческий текст. Но в целом перевод скорее хороший, и в остальном впечатления от работы с Юлией отличные: оперативное выполнение тестового задания, идеальное соблюдение сроков, всегда легкая коммуникация с быстрыми ответами и вообще вполне профессиональный стиль работы.