Энциклопедия для девушек

Нужно сделать перевод книги на Английский. Сделать корректуру. Сделать Редактуру. После повторная Корректура. Нужны 2-3 исполнителя, для перевода и корректур.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Перевод обучающей книги для подростков по теме сексуального воспитания с английского на русский. Объем -- приблизительно 91 условная страница. Возможно, объем будет сокращен. Текст несложный, но нужно быть готовыми писать комментарии насчет спорных моментов, когда перевод может быть остро воспринят целевой русскоязычной аудиторией или противоречит законам РФ.
Формат оригинала -- pdf. Сдача в Microsoft Word.
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