Энциклопедия для девушек

$375
ПереводыЗавершен28 заявок471 просмотр
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Перевод обучающей книги для подростков по теме сексуального воспитания с английского на русский. Объем -- приблизительно 91 условная страница. Возможно, объем будет сокращен. Текст несложный, но нужно быть готовыми писать комментарии насчет спорных моментов, когда перевод может быть остро воспринят целевой русскоязычной аудиторией или противоречит законам РФ.

Формат оригинала -- pdf. Сдача в Microsoft Word.

6 лет назад
dserebryakova
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
CheshirCote
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
6 лет назад
$375
18 дней
Юлия выполняла перевод научно-популярной книги. В целом работа неплохая, с присутствием некоторых небольших смысловых неточностей и других шероховатостей. Понятно, что переводчик -- не редактор, он не может и не должен вычитывать после себя текст, особенно большой; но из-за того, что это все-таки книга, кое-где вносилось достаточно много правок -- а все же бы здорово, если бы после редактуры остался виден переводческий текст. Но в целом перевод скорее хороший, и в остальном впечатления от работы с Юлией отличные: оперативное выполнение тестового задания, идеальное соблюдение сроков, всегда легкая коммуникация с быстрыми ответами и вообще вполне профессиональный стиль работы.
В целом, сотрудничество понравилось. Заказчик всегда на связи, оперативно отвечает на вопросы. Хотя возникли некоторые задержки по оплате, в целом, сотрудничеством довольна.